Runes mor forklarer nedtur med fejldisponering af energi

Meget tydede på, at Holger Rune skulle stryge i finalen i mexicanske Acapulco, før fysikken begyndte at drille.

Cirka midtvejs i andet sæt af kampen mod australske Alex de Minaur begyndte danskeren at få problemer, og det blev kun værre, som kampen skred frem.

I tredje sæt blev Rune sågar nødt til at serve med underhånd indimellem for at skåne benene. Der var flere årsager til udfordringerne, forklarer hans mor og manager, Aneke Rune.