Rune sled sig forbi ung amerikansk servekanon i Mexico

Danskeren var under maksimalt pres, og andet sæt blev næsten lige så tæt som det første.

Rune og Shelton holdt således begge serv, indtil Shelton skulle serve for at holde sig inde i sættet ved stillingen 5-4.

Her lykkedes det på flot vis Rune at æde sig ind i partiet, og på sin tredje sætbold fik Rune med to stærke baghænder sat Shelton så meget under pres, at den unge amerikaner til sidst bukkede under. 6-4 til Rune i andet sæt.

Dermed skulle kampen ud i et tredje sæt.

Her var det, som om gassen var feset ud af ballonen for amerikaneren, der på trods af at han er en smule ældre end Rune, har en del mindre erfaring.

Begge spillere holdt serv indtil 3-2 til Rune.

Men så begyndte fejlene for alvor at snige sig ind i Sheltons spil. Først blev han brudt én gang til 4-2, og trods to reddede matchbolde blev han brudt igen til 6-2.

Dermed er fjerdeseedede Rune fint tilbage efter at have døjet med en håndledsskade ovenpå Australian Open.