Clara Tauson slog sig videre til tysk tennisfinale

I lørdagens semifinale kom Tauson på vinderkurs i første sæt, da hun brød Jaqueline Cristian til 3-1. Derefter holdt begge spillere deres serv. Tauson lukkede sættet ved at vinde rent i eget serveparti til 6-3.

Andet sæt startede også glimrende for Tauson, der brød Cristian til 1-0. Men rumæneren kæmpede videre og fik udlignet med et brud til 3-3.

Derefter fulgtes de to spillere ad, indtil sættet skulle afgøres i en tiebreak. Her var Tauson overlegen.

Danskeren kom på 6-1, og så var det svært at forestille sig, at det skulle gå galt for Tauson. Det gjorde det heller ikke, selv om sejren først kom i hus på tredje matchbold.