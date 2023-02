Ylena In-Albon havde derimod problemer, når schweizeren havde serveretten, og i samtlige af In-Albons servepartier lykkedes det Tauson at fremtvinge breakbolde. Og de fleste blev udnyttet.

Tauson bragte sig foran 5-0, inden schweizeren omsider formåede at holde sin serv og fik reduceret til 1-5. Kort efter var første sæt dog afgjort af Clara Tauson.

Anden sæt blev om muligt vundet endnu mere overlegent af danskeren, der efter blot 50 minutter var videre til næste opgave.

Tauson, der rangerer som nummer 128 i verden, møder lørdag belgiske Jaqueline Cristian. Belgieren er nummer 232 på ranglisten. De to semifinalister mødtes for to år siden, hvor Christian vandt i tre sæt.