Frustreret Holger Rune trækker sig med skade i Rotterdam

En frustreret Holger Rune er overraskende ude af ATP 500-turneringen ABN Amro Open i hollandske Rotterdam.

Torsdag trak den 19-årige dansker sig fra opgøret mod hjemmebanefavoritten Gijs Brouwer, der er nummer 160 på verdensranglisten, ved stillingen 4-6, 0-4.

Rune fik behandling for et problem med sit højre håndled og forsøgte at spille videre, men efter et parti gav han fortabt.