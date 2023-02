Holger Rune i ny sejr

Over for TV 2 Sport medgiver Holger Rune, at han var oppe imod en ”tricky” og atypisk modstander, som spiller med mange slice og stopbolde, som gør det uforudsigeligt. Men danskeren var glad for sin præstation.

- I det meste af kampen synes jeg, jeg spillede godt, så det er jeg glad for. Det var lidt op og ned. Men det var første kamp, og det er altid svært. Jeg fandt rytmen især sidst i sættene, siger Holger Rune til TV 2 Sport.

De to har mødtes én gang tidligere. Constant Lestienne var således den første til at pådrage Holger Rune et nederlag, da danskeren rykkede op som seniorspiller.