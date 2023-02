Amerikaner med tordenserv stopper Holger Rune før finalen

Holger Rune blev gennem to en halv time sat på hårdt arbejde af Maxime Cressy, der er kendt for sin stærke serv. Den voldte da også danskeren store problemer gennem hele lørdagens duel.

I første sæt fulgtes de to spillere pænt ad frem til 5-5, uden at Rune var i nærheden af at bryde modstanderens serv.

Cressy var til gengæld lidt tættere på brud i danskerens servepartier, og da Rune sidst i sættet hjalp til med to dobbeltfejl, så greb amerikaneren chancen og nappede første sæt 7-5.

Undervejs modtog Cressy behandling på hånden, hvor han formentlig havde en rift, der dog ikke lod til at påvirke hans spil.