Kroat sender Clara Tauson ud i Østrig

Tauson er efter et skidt 2022 røget ned som nummer 141 på verdensranglisten, men kan med denne uges resultater se frem til at hoppe et lille stykke op, når listen opdateres mandag.

Den unge dansker fik den værst tænkelige start på kvartfinalen efter at være blevet brudt med det samme.

Tauson rejste sig dog med det samme og brød tilbage. Derfra fulgtes de to ad frem til 3-3. Her slog Martic til igen og vandt i Tausons udlæg.

Med ryggen mod muren fik Tauson ved 3-5 holdt serv, men hun var derefter tvunget til at bryde kroaten for at holde liv i muligheden for at tage sættet.