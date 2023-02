Presset Holger Rune slår sig i fransk semifinale

Gregoire Barrere ligger et godt stykke under Holger Rune på verdensranglisten.

Men danskeren måtte alligevel på hårdt arbejde for at slå franskmanden, da de to mødtes i kvartfinalen i ATP-turneringen i Montpellier fredag aften.

Rune vandt 7-6 (7-2), 7-6 (7-5) og skal altså nu spille semifinale.

- Jeg vidste, han var i god form, så jeg forventede, han ville spille godt, siger Rune i vinderinterviewet på banen efter kampen.