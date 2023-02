Tauson leverede imponerende comeback og buldrede videre

Allerede i Clara Tausons andet serveparti bragte hun sig afgørende foran med et servegennembrud, efter at danskeren havde bøvlet med at få sine førsteserver til at sidde.

Samtidig spillede Camila Giorgi hurtigt. Med lange, præcise bolde pressede hun Clara Tauson langt tilbage i banen, hvor Tauson ikke fik pondus i slagene.

Derfor var det helt fortjent, da Giorgi vandt første sæt med 6-1.

I andet sæts første parti spillede Camila Giorgi sig til en hurtig breakbold mod Clara Tauson, som begyndte at vise tegn på frustration. Og italieneren slog omgående til.

Et vellykket serveparti bragte Clara Tauson på 1-2, og det gav hende helt tydeligt noget selvtillid. I det efterfølgende parti brød danskeren tilbage, og pludselig var det italieneren, der lavede fejl og blev kostet rundt på banen.