Holger Rune bankede ond schweizisk ånd og er i kvartfinalen

Ved stillingen 5-5 blev Holger Rune presset af to breakbolde, men Hüsler lavede to fejl, og det reddede danskeren. I stedet for schweizisk brud servede Rune partiet i hus, og så skulle sættet afgøres i tiebreak.

Også her blev det utrolig tæt, men til sidst afgjorde Rune det med en flugter helt fremme ved nettet.

I andet sæt var der ikke så meget at rafle om.

Holger Rune havde fundet nøglen til at dirke den genstridige schweizer op. Danskeren var overlegen og udspillede Hüsler, som meget tydeligt mistede troen på tingene.