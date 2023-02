Flyvende Tauson greb chancen og spillede sig videre

Det betød et farvel til turneringen, inden den rigtigt gik i gang. Men et afbud fra Katerina Siniakova betød, at danskeren kom med som ”lucky loser”.

20-årige Clara Tauson har tidligere vundet to turneringer på WTA Tour, og selv om hun er gledet helt ned som nummer 141, har hun stadig et højt niveau i sig.

Det beviste hun i første sæt mod Begu, som blev fejet af banen på lidt over en halv time.

Tauson var i fuld kontrol og brød både til 2-0 og 4-0. Når danskeren satsede, ramte bolden linjerne, og hun var effektiv, når hun fik chancen for at lave ravage i Begus servepartier.

Danskeren kørte sættet hjem uden problemer, men 32-årige Begu skruede op for niveauet i begyndelsen af andet sæt.