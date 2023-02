Holger Rune har sikret dansk oprykning i Davis Cup

Nagal tog medvinden ind i de næste partier, hvor han spillede ganske fin tennis og viste, hvorfor han tidligere i karrieren har været oppe af snuse til top-100.

Han havde endda tre muligheder for at bryde Rune for anden gang i træk, men Rune afværgede ved at vinde de næste fem bolde.

Alligevel fortsatte danskeren med at være en anelse rystet. Han havde svært ved at sætte sig igennem kontinuerligt og lavede mange uprovokerede fejl. Nogle gange gik bolden omkring en meter ud.

Også ved 3-3 var Rune i besværligheder i egen serv, og i partiet efter gik det galt med inderens brud til 5-4. I det næste parti spillede Nagal sig til to sætbolde, men Rune kæmpede sig tilbage og udlignede til 5-5.