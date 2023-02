Rune-Indien: 3-1

De indiske spillere havde ikke lagt skjul på, at Holger Rune var et seriøst trumfkort for det mandlige danske tennislandshold at trække ud af ærmet, og danskeren gjorde med to singlesejre og en doublesejr også sit til at grundlægge en dansk 3-1-sejr over Indien i Davis Cup.

Sejren betyder, at Danmark spiller sig op på Davis Cups næsthøjeste niveau, World Group 1, mens Indien i stedet ryger ned i World Group 2.