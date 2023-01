Rune opnår højeste placering - Tauson dumper 30 pladser

Djokovic sprang fire pladser frem for at blive nummer et. Det er det højeste spring for at snuppe førstepladsen, siden ranglisten blev indført i 1973, skriver ATP på sin hjemmeside.

Serberen er rekordholder for flest uger som nummer et i verden.

Han er nu oppe på 373 uger foran schweizeren Roger Federer, der nåede at ligge i spidsen i 310 uger.

Grækeren Stefanos Tsitsipas, der tabte søndagens finale, avancerer til tredjepladsen på verdensranglisten, mens sidste års vinder, spanieren Rafael Nadal, falder fra anden- til sjettepladsen.