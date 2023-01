Serber sender Tauson ud af fransk WTA-kvalifikation

Generelt havde spillerne svært ved at holde serv. Endnu et brud - sættets femte - gjorde, at Tauson reducerede til 3-5, og det blev også 4-5.

Efter fem servebrud i træk lykkedes det Danilovic at vinde i eget udlæg og tage første sæt. Efter at have misset sin første sætbold måtte hun dog afværge en dansk breakmulighed, inden det så alligevel endte med serbisk sætsejr.

De mange servebrud fortsatte i andet sæt med et af hver spiller. Derfra ændrede kampen karakter.

Nu havde hverken Tauson eller Danilovic problemer med at holde serv. Fra 1-1 blev det 4-4, og så slog serberen igen til i danskerens serv.

Danilovic kom på 5-4 og servede sejren hjem på sin første matchbold.