Spændt tennisverden regner med gyser mellem Rune og Rublev

- Selvfølgelig kan man regne Holger Rune som en slags favorit. Men han har ikke spillet så mange lange femsætskampe mod topspillere, så jeg regner den som fifty-fifty.

Spillerne selv påtager sig sjældent favoritværdigheden.

25-årige Rublev, som er femteseedet, valgte i pressemødet op til kampen den helt klassiske stil og forsøgte at lægge presset over på danskeren, der er seedet som nier.

- Det bliver udfordrende for ham, og jeg har intet at tabe mod ham, for han vandt vores første kamp, så han vil mærke presset lidt og ønske at vinde igen, sagde Rublev.

Rune, som har vist storform i turneringen, var derimod ikke bange for at tale om forventningerne til sig selv - også selv om et fald i tredjerundeopgøret mod Ugo Humbert har skabt en smule usikkerhed om danskeren.