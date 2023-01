Mens Rublev flere gange har markeret sig i forhold til krigen i Ukraine, vil han mandag formentlig forsøge at holde fokus på det spillemæssige mod Holger Rune.

Russeren er kendt for en hård og særdeles farlig forhånd. Den er da også hans eget favoritslag.

25-årige Rublev er femteseedet ved turneringen og har nogle gange haft problemer med temperamentet. Under denne turnering har han én gang fået en advarsel for at råbe det, der af dommeren blev anset for at være et russisk bandeord.

Han har en bedste rangering som nummer fem, men har aldrig været længere end en kvartfinale i en grand slam-turnering.

19-årige Rune kommer ind til turneringen som nummer ti i verden.

Rune spiller ikke før klokken 04.30 dansk tid på Rod Laver Arena, turneringens største bane.