Rune indleder rolig træning med tape på håndled efter fald

Aneke Rune nævnte allerede inden søndagens træning tapen om håndleddet og sagde, at det var en mulighed for sønnen at smide den igen.

- Det må han se, om han har lyst til at spille med nu, sagde hun.

- Nu prøver han det, og hvis det føles for stift, så må han droppe det.

Det gjorde han efter blot få minutters rolige slag.

Aneke Rune bekræftede i øvrigt inden træningen, at Rune er ved godt mod, og at der har været tilfredshed hos Rune-lejren med lægebehandlingen, så man for eksempel ikke skal bekymre sig for, om noget er brækket.

I øvrigt melder hun, at den danske verdenstier har haft ”en skøn fridag”, inden han mandag står over for russeren, som er nummer seks i verden.