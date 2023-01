Swiatek led choknederlag til kasakher ved Australian Open

Iga Swiatek har mødt sin overkvinde ved Australian Open, og overraskende nok er der tale om verdensranglistens nummer 25, kasakhiske Elena Rybakina.

Polske Swiatek, som ligger nummer ét på kvindernes verdensrangliste, led nederlag til kasakheren uden at tage et eneste sæt, da de to stødte sammen i turneringens ottendedelsfinaler natten til søndag dansk tid.