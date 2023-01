Efter sin elegante vinderflugtning som punktum på første sæt satte han sig på banen et øjeblik. Det var tydeligt, at låret var til gene for ham. Han fik behandling, og bentøjet holdt kampen ud, selv om han tydeligt passede lidt på det undervejs.

Djokovic blev mere effektiv i sit spil og udnyttede Dimitrovs fejl endnu bedre.

Selv om han misbrugte tre breakbolde tidligt i andet sæt, så fik han sit break kort efter. Samtidig fik han større sikkerhed ind i egne servepartier, blandt andet takket være en voksende førsteserveprocent, og tog sættet med 6-3.

Manglende stabilitet har gennem hele karrieren været Dimitrovs store hæmsko. Hans topniveau er tårnhøjt, men han har for mange perioder med udfald og fejl.