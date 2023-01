Holger Rune maner til ro efter ankelvrid og ømhed i hånd

På et pressemøde efter en sejr over franske Ugo Humbert maner Holger Rune til ro efter sit fald i begyndelsen af andet sæt under sin Australian Open-kamp lørdag.

Efter sejren i tredje runde af grand slam-turneringen sagde Rune på banen, at han havde været noget bekymret.

Et par timer senere lyder det fra den danske tennisstjerne, at faldet, hvor han slog håndled og ankel, ikke var så slemt endda, men gav nogle smerter i løbet af kampen.