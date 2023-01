Mor og manager efter Holger Runes fald: Vi er optimistiske

Lejren omkring Holger Rune er optimistisk efter danskerens fald i lørdagens kamp i tredje runde af Australian Open.

Det melder mor og manager Aneke Rune, efter at danskeren spillede sig videre til fjerde runde og et opgør mod Andrey Rublev.

Aneke Rune skriver på sms til Ritzau om Runes status:

- Heldigvis tapet på anklerne, så den føles ok, siger Holger. Håndled får is nu, og så skal vi have det tjekket hos lægerne her, skriver Aneke Rune.