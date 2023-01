Holger Rune er udtaget til Davis Cup-dyst mod Indien

- Det er den stærkeste trup, jeg kan huske, vi har haft. Vi har fået et utrolig godt og homogent hold med nogle gode drenge, der har givet truppen noget dybde. Og så er det klart, at med Holger som top-10 spiller giver det noget ekstra, siger holdets kaptajn, Frederik Løchte Nielsen, i pressemeddelelsen.

- Det er den højest rangerede mandlige spiller i nyere tid, og det er et privilegium at have ham på holdet. Han vil forstærke enhver nation i verden, så vi er utroligt glade for at have ham på holdet. Det er et kirsebær på toppen og noget, der gør, at vi kan præsentere et suverænt hold.