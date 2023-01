Magtdemonstrationer af både Axelsen og Rune

Nu er han kun én sejr fra at gentage det kunststykke i Australian Open, men i skikkelse af den femteseedede Andrey Rublev skal han passere noget af et bump først. Godt nok vandt Holger Rune det hidtil eneste indbyrdes opgør, men russeren har slagrepertoire, fysik og vilje til at stoppe alle.

Axelsen er urørlig

Derfor glædeligt for Holger Rune, at han først skal i aktion mandag og dermed har en hel dag til restitution og behandling. Noget af tiden kan han fordrive med at se Viktor Axelsen – formentlig – vinde endnu en turnering efter at have gjort det samme i Malaysia for en uge siden.

I sin semifinale lørdag var den suveræne verdensetter helt igennem skånselsløs mod Jonatan Christie og har med 21-6, 21-12 ikke blot vundet alle sine kampe i dette kalenderår, men også 41 af sine seneste 43 optrædener. Første sæt var overstået på blot et kvarter, inden indoneseren fik lov at hænge indtil 11-9 i andet på grund af fald i tempoet hos Axelsen, som dog aldrig tillod reel spænding om udfaldet.