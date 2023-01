Haltende Djokovic slog upåagtet franskmand

Serberen har svært ved at vurdere, hvor meget lårproblemerne kommer til at hæmme ham.

- Jeg ved, at kampene kun bliver sværere herfra. For to år siden var jeg i lignende omstændigheder her i Australien med en anden muskel, som var revet over. Det skulle jeg håndtere. På en eller anden måde kom jeg igennem det og vandt turneringen.

- Men det er selvfølgelig anderledes nu. Jeg ved ikke, hvordan min krop reagerer. Jeg håber på det bedste. Jeg håber på et positivt udfald. Jeg må tage det dag for dag, kamp for kamp, og se, hvordan det går, siger han ifølge Reuters.