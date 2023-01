Haltende Djokovic slog upåagtet franskmand

Djokovic, der har vundet Australian Open ni gange tidligere, skal nu møde bulgarske Grigor Dimitrov i tredje runde. Serberen er placeret i Holger Runes del af lodtrækningen.

Det betyder, at de to står til at skulle mødes i kvartfinalen, hvis begge når så langt. Det vil kræve yderligere to sejre for både Djokovic og Rune.

Op til Australian Open aflyste serberen en træning, og han stillede også op til sin kamp i første runde med en forbinding om venstre lår.

Den bar Djokovic også torsdag, men det var altså ikke nok til at holde problemerne helt væk.