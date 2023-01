Enorm selvtillid og stor serv er Rune-modstanders vigtigste våben

- Han har en enorm selvtillid. Han tror sgu på, at han er af en af de bedste i verden.

Uden for banen holder Cressy sig lidt for sig selv og til sin egen gruppe og er kendt for at være lidt ”spøjs”, lyder det fra danskeren.

Holger Rune bør som tier i verden være klar favorit, mener Torpegaard.

- Holger er bomstærk og sikker i sine returneringer. Jeg tror, at det er et godt match-up for Holger mod Cressy, og Holger har jo både rytme og en selvtillid, der siger sparto, så jeg er ikke så nervøs for, at han nok skal klare den, siger Torpegaard, men tilføjer så:

- Men Cressy kan spille med hvem som helst, så man kan aldrig afskrive ham.

Kampen mellem Rune og Cressy afvikles som den fjerde på Kia Arena torsdag. Det er usikkert, hvornår den begynder, da det afhænger af kampene inden. Et bud er, at kampen starter mellem klokken 08.30 og 10 dansk tid.