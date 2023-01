Rune pudsede returneringerne af foran kamerahold fra Netflix

Streamingtjenesten har netop udgivet første sæson af serien ”Break Point” om livet på tennistouren og ventes at være på vej med endnu én.

Rune selv fortalte efter sin kamp i første runde mod Filip Krajinovic tirsdag også om optagelserne til serien:

- Det er godt for tennis. Det er godt for os spillere. Jo flere fans vi kan få af sportsgrenen, desto bedre, sagde han under et pressemøde.

Han uddybede, at han var ved at vænne sig til kameraerne, og at det ikke gik ham på. Men personligt var målet ikke berømmelse, bedyrede han.

- Altså min drøm er ikke at blive filmstjerne. Det er at blive den bedste tennisspiller, sagde han.

Under torsdagens træning arbejdede Rune blandt andet på returneringerne inden mødet med servekanonen Cressy torsdag morgen dansk tid.