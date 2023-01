Holger Rune kom ud af skyggerne, da først han fik lov at spille

Masser af vand, kasketter og vifter gav lindring blandt de fremmødte på et meget velbesøgt Kia Arena, hvor der er åbent for tilskuere med et ”ground pass” – en billet, der giver adgang til at se kampe på alle anlæggets mindre baner, men ikke de største som Rod Laver Arena eller Margaret Court Arena.

Vanen tro fik Holger Rune støtte fra en del danskere, der fik den perfekte start for deres yndling med brud af det allerførste serveparti fra serberen. Filip Krajinovic har andenserven som en af sine få og små, men også ganske afgørende svagheder, da en tommelfingerregel i tennis lyder, at en spiller ikke er bedre end sin andenserv.

Forstået sådan, at en middelgod andenserv har potentialet til at være kampafgørende.

For det første kan sådan en få spilleren til at holde igen i førsteserven, fordi han så gerne vil have den i spil i stedet for at skulle ud i den drilske andenserv.

For det andet planter selve optakten til andenserven negative tanker i hovedet hos afsenderen og positive hos modtageren, der naturligvis er fuldt ud bevidst om de gode muligheder for at gribe initiativet og komme i offensiven.

Sådanne kvaler har Holger Rune til gengæld ikke.

Faktisk fik han ikke sat specielt mange førsteserver i indledningen, men affyrede så bare andenserver med en fart på omkring imponerende 190 km i timen og med en tilsvarende stor præcision, så Filip Krajinovic mestendels var statist i Holger Runes servepartier.

Veteranen er dog så solid og stabil en spiller, at han havde klassen til at snuppe pointene, når Holger Rune ikke var helt konsekvent, men åbningerne – som eksempelvis ved et brud til 2-4 – kom bare alt for sjældent til at skabe noget, der lignede en regulær tenniskamp.

Første sæt var da også overstået på mindre end en halv time, og danskerens opvisning fortsatte bare.

Holger Runes store force er forhånden, men han fik givet prøver på en ekstremt pålidelig baghånd og var derfor totalt dominerende i stort set alle slagudvekslinger – teenageren bestemte både tempo, vinkler og udfald.

Opbakningen begyndte at blive iblandet lidt buhråb fra grupper af serbiske tilskuere, selv om en del af de tilsyneladende mishagsytringer faktisk er en pudsig form for brøl, der skal udtrykke støtte til Holger Rune. Lydkulissen kunne dog ikke forhindre ham i at vinde sine første to servepartier rent i andet sæt og samtidig opnå et break i opgørets første lange parti med vekslende overtag og otte minutters varighed.

Foran 3-2 rodede Holger Rune sig dog ud i småvanskeligheder, som blev afværget med blandt andet en hammer af en andenserv, og de små faser var uhyre centrale for ungersvenden, der absolut ingen interesse havde i at være på banen længere end højst nødvendigt.

Lange og tærende kampe i de første runder kan have den fordel, at spilleren hurtigt får en følelse af at være kommet i gang med turneringen, men under de næsten umenneskelige forhold gælder det bare om at få så kort en arbejdsdag som muligt og så ellers skynde sig ind til behandling og restitutionsrutinerne.

Derfor meget hensigtsmæssigt, at også tredje sæt bød på et tidligt Rune-brud i et parti, hvor Krajinovic afgjorde en duel på 29 slag med en sublim baghånd langs linjen for blot at se sin overmand slå igen med en lige så lækker stopbold på det efterfølgende point.

I Holger Runes efterfølgende serveparti misbrugte outsideren to breakmuligheder, det samme skete ved stillingen 1-3, inden Filip Krajinovic omsider fik belønning for den aldrig svigtende fightervilje og fik bragt sig på omgangshøjde med et brud til 3-4.

Pludselig var Holger Rune presset og fik ganske symptomatisk truffet de forkerte valg i situationer, hvor han ellers havde alle muligheder for at lukke pointene, og pludselig forfaldt han til de der vilde sving med alt eller intet som resultatet.

I kraft af en stribe stærke server fik han dog stoppet blødningen og slap med en lille forskrækkelse, da Filip Krajinovic ved 4-5 lavede en eklatant brøler ved helt uforståeligt at smashe en direktør ud af banen og mistede den sidste rest af modstandskraft.