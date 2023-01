Aneke Rune: Holger kalder afslapning for tvangsfridage

Hun tilføjer, at pauserne er en nødvendighed, for at kroppen kan restituere.

- Da han var yngre, sagde han: ”Hvad har jeg gjort galt? Hvorfor må jeg ikke gå på banen?”. Han syntes, at det var noget af det mest tarvelige i verden, siger Aneke Rune.

Og når Holger Rune i dag så har en af sine fridage, ”ligger han på sin iPad og ser tennis”, lyder det med endnu et grin fra moren.

- Ej, han ser Netflix, siger hun.

Men for tennisteenageren er det også ”sundt at træde to skridt ud og træde ind igen”, forklarer moren. Derfor forsøger holdet omkring danskeren, der også tæller to trænere og en analytiker, at få plads til andre ting end tennis.

- Til French Open havde vi Alma (Holger Runes søster, red.) og hendes kæreste der, og de kom hver anden dag og spiste middag og snakkede om en masse andre ting end tennis, nævner Aneke Rune som et eksempel.