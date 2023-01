Kyrgios kommer med opsang til Danmark og roser Rune til skyerne

Under nederlaget til Ruud råbte Rune ”forlad, forlad, forlad” op mod VIP-boksen, hvor hans mor, Aneke Rune, kort efter forlod sin plads. Episoden skabte efterfølgende debat i Denmark og internationalt.

Uden at forholde sig direkte til episoden siger Kyrgios, at det er vigtigt at se på det store billede, når det handler om en ung spiller - ikke de fejltrin, der kommer.

- Han er en ung fyr. Superung. Han gør alle omkring sig stolte af ham. Han kommer til at skulle håndtere en masse pres og forventninger. I stedet for at kritisere ham bør man fokusere på det positive: Det, som han allerede er i stand til at gøre. Hvad han allerede har gjort på så kort tid. Han er så ung og slår folk som Novak Djokovic i finalen i Paris, siger Kyrgios.