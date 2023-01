Voldsom varme kan ramme Holger Rune i grand slam-åbner

Vejret i Melbourne er notorisk uforudsigeligt og skiftende. Tirsdag melder den australske vejrtjeneste, BOM, om op til 37 grader og sol.

Men Rune har både i australske Adelaide, hvor han spillede opvarmningsturnering, og Melbourne haft tid til at vænne sig til klimaet.

- Vi lavede et program, så vi kunne sætte alt ind i begyndelsen før Australian Open, og i Adelaide brugte jeg en masse timer i varmen med forskellige sparringspartnere, siger Rune.

- Det var hårdt, men jeg er vant til det. Det handler om at vænne sig til varmen og at blive vant til at bevæge sig lang tid i den, for det er nødvendigt nogle gange, hvis man vil gå hele vejen. Jeg nyder det. Jeg lider nogle gange, men jeg nyder det.