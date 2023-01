Kigger man endnu længere frem i turneringen, kan Rune eksempelvis møde 5.-seedede Andrey Rublev i fjerde runde.

Rune fik en forrygende afslutning på sidste sæson, der blev kronet med en finalesejr over superstjernen Novak Djokovic i Masters 1000-turneringen i Paris.

De første uger af 2023 er dog kommet mindre flyvende fra start.

Her blev det til et nederlag i første runde i en opvarmningsturnering til Australian Open i Adelaide, hvorefter den danske tennisstjerne meldte fra til en anden ATP-turnering i Auckland.

Rune selv siger dog, at sidstnævnte skyldtes, at han havde brug for mere træning og restitution ovenpå problemer med hold i ryggen i sæsonopstarten.

I et skriftligt svar til Ritzau meldte han onsdag dansk tid om god form og gode træninger med flere andre topspillere i Melbourne, mens han gør sig klar til turneringen: