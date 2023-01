Holger Rune er tilbage i top-10 før Australian Open

Rune røg en plads frem, fordi polske Hubert Hurkacz mistede flere point i forhold til samme uge sidste år og derfor falder tilbage til 11.-pladsen.

Den danske komet lå også kortvarigt nummer ti i verden, efter at han triumferede i Paris Masters i begyndelsen af november, men efter at have mistet nogle point faldt Rune til 11.-pladsen.

Spanske Carlos Alcaraz, der på grund af en skade ikke deltager i Australian Open, ligger fortsat nummer et foran landsmanden Rafael Nadal og norske Casper Ruud, der er nummer tre.