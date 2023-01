Tidligere verdensetter melder fra til Australian Open

Japaneren, som er tidligere verdensetter, ligger for tiden nummer 42 på verdensranglisten.

- Naomi Osaka har trukket sig fra Australian Open. Vi vil savne hende ved AO2023, skriver turneringen uden at give nogen årsag til, at hun har trukket sig.

Turneringen oplyser videre, at ukrainske Dayana Yastremska nu får en plads i hovedturneringen.

Ud over de to Australian Open-titler tæller Osakas største grand slam-bedrifter to US Open-titler.

Osaka har ikke spillet på WTA Touren, siden hun trak sig fra en kamp mod brasilianske Beatriz Haddad Maia i anden runde af Pan Pacific Open i Tokyo i september på grund af sygdom.