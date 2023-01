Wozniacki bliver indlemmet i Sportens Hall of Fame

- Da jeg var en lille pige, nok ni eller ti år gammel, og sagde, at jeg ville være verdens bedste, sagde mange nok ”ja, ja, den er god med dig”. Så jeg håber, det her kan være med til at inspirere andre, siger hun fra scenen i Herning.

I en af verdens største individuelle sportsgrene internationalt slog hun sig vej til den absolutte top.

Hun nåede 71 uger som verdensetter i karrieren, hvis højdepunkt kom i Australian Open 2018, da hun vandt grand slam-turneringen i Melbourne.

Det blev til i alt 30 WTA-titler, tre grand slam-finaler og tre OL-deltagelser for at nævne nogle af de største præstationer.