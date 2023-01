Djokovic stempler ind med finaleplads i Adelaide

Djokovic fik sig dog også en forskrækkelse, da han mod slutningen af første sæt pludselig kunne mærke noget i det ene baglår. Han brugte tid på at strække ud og efterfølgende få lægehjælp.

- Heldigvis var det ikke noget alvorligt. Hvis det havde været det, så kunne jeg ikke have spillet videre.

- Jo længere kampen varede, desto varmere blev benene, som til sidst ikke generede mig, så forhåbentligt er alt godt søndag, siger Djokovic i vinderinterviewet.

I søndagens finale skal Djokovic møde den 22-årige amerikaner Sebastian Korda, som kun nåede at spille lidt over et sæt mod japanske Yoshihito Nishioka.