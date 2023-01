Skade forhindre verdensetter i at deltage i Australian Open

Verdensetteren i tennis, Carlos Alcaraz, misser Australian Open på grund af en skade.

Det skriver han selv på Facebook fredag aften.

- Jeg fik en skade gennem en tilfældig, unaturlig bevægelse i træningen, skriver den 19-årige tenniskomet.

- Jeg har arbejdet så hårdt for at nå mit bedste niveau inden Australien, men jeg vil desværre ikke være i stand til at spille, lyder det videre.