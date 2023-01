Fejlfyldt indsats sender Rune tidligt ud i Adelaide

Den danske tennisteenager Holger Rune skulle tidligt mandag morgen dansk tid forsøge at ramme det niveau, som han sluttede 2022 med. Men det lykkedes ikke.

Japaneren Yoshihito Nishioka, verdens nummer 36, udnyttede en fejlbehæftet dansk indsats til at tage sejren på 2-6, 6-4, 6-4 efter lidt over to timers urytmisk tennis.