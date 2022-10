Holger Rune hopper op som nummer 18 i verden

Det var først gang i karrieren, at Holger Rune havde nået en finale på ATP 500-niveau. Så på den måde markerede turneringen et nyt højdespring for danskeren.

I finalen tabte Holger Rune til canadiske Felix Auger-Aliassime, som avancerer en enkelt plads til nummer otte i verden.

Felix Auger-Aliassime vandt 6-3, 7-5 over Holger Rune og snuppede sin tredje ATP-titel i træk.

Spanske Carlos Alcaraz, som er 19 år ligesom Holger Rune, er lige nu suveræn verdensetter. Rafael Nadal er nummer to på listen.