Stærkt servende canadier besejrede Holger Rune i finale

Med stor koncentration tvang Auger-Aliassime Holger Rune til at kæmpe indædt for at holde serv. I sine egne servepartier var Auger-Aliassime samtidig overlegen, og han vandt første sæt uden rigtigt at anstrenge sig.

I andet sæt var canadieren knap så skarp i sine førsteserver, og det betød, at Holger Rune fik flere og større muligheder for at presse sin modstander.

Faktisk spillede han sig frem til en breakbold allerede i Auger-Aliassimes første serveparti, men udnyttede den ikke.

Ved stillingen 4-3 til Holger Rune fik danskeren to nye chancer for et servegennembrud. Men så diskede canadieren bare op med to serveesser og klarede igen frisag.

Ved stillingen 5-5 kom Holger Rune under pres i sit eget serveparti, og det frustrerede ham. Han endte i en lang diskussion med dommeren, fordi reklamebanderne bag Auger-Aliassime slukkede og tændte midt i en bold.

Frustrationen lyste ud af tennistalentet, som fik en advarsel af dommeren for sit sprog og sine udbrud.

I det, der endte med at blive kampens sidste parti, kæmpede Holger Rune mod tre matchbolde, men kunne ikke slå tilbage.