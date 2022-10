Utilfreds Clara Tauson trak sig fra semifinale i Frankrig

Forinden havde opgøret udviklet sig dramatisk.

Tauson var således alt andet end tilfreds med flere kendelser fra starten af andet sæt. Hun var adskillige gange i diskussion med dommeren, ligesom hun slog sin ketsjer i gulvet og gestikulerede.

Ved stillingen 4-1 i andet sæt ramte Tauson tilsyneladende linjen, men dommeren dømte bolden ude. Danskeren var frustreret og henvendt til tilskuerpladserne råbte hun to gange på dansk: ”Kan vi tage hjem nu?”

Hun spillede dog videre, men også i tredje sæt var frustrationerne meget tydelige. Efter at have modtaget en tidsstraf virkede Tauson ikke til at slå igennem på flere af de sidste bolde, inden hun altså trak sig fra opgøret.