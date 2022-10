Holger Rune har nået ny milepæl efter imponerende semifinalesejr

Han pressede Holger Rune hårdt i danskerens andet serveparti, hvor han fik to breakbolde uden at udnytte dem. Derefter tog han et rent parti, inden han i Holger Runes tredje serveparti fik tre breakbolde. Uden at udnytte dem.

Holger Rune diskede blandt andet op med en flugter, mens han hang nærmest vandret i luften, og på den måde holdt han serv til 3-2.

Det ændrede dog ikke på, at Bautista Agut havde momentum.

Spanieren vandt sine egne servepartier meget let, mens Holger Rune måtte kæmpe en tand mere for at holde serv.

Det blev dog bedre, som sættet skred frem, og danskeren formåede altså at holde spanieren fra servegennembrud hele vejen igennem.

Dermed skulle også andet sæt afgøres i tiebreak, og her var Bautista Agut igen flyvende.

Han kom således foran hele 6-2 og havde dermed fire sætbolde. Men Holger Rune viste imponerende mental styrke og kæmpede sig tilbage, så han nu står i sin karrieres største finale.