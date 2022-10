Holger Rune er flyvende og glæder sig over at nå ny milepæl

Danske Holger Rune har i den grad medvind på tennistouren for tiden.

Efter sin seneste sejr fredag aften glæder han sig over at have nået en ny milepæl i karrieren.

Rune er nemlig klar til sin første ATP 500-semifinale i Basel.

- Det er en fantastisk følelse. Det er første gang, at jeg er i en semifinale ved en ATP 500-turnering, så det føles dejligt. Det er et skridt på vejen, og det er altid dejligt at se, at det går den rigtige vej, siger Rune ifølge TV 2.