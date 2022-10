Rune åbnede med sejr over stærk australier i Basel

Tennisspilleren Holger Rune fik onsdag en lovende åbning på ATP-turneringen i Basel.

I første runde nedlagde den 19-årige dansker australieren Alex de Minaur med 6-2, 7-5.

Det var anden gang på få dage, at de to spillere stod over for hinanden, efter at Rune slog australieren på vejen mod sidste uges turneringstriumf i Stockholm Open.