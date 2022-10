Rune fik skovlen under ond ånd - har nået semifinale

De Minaur er nummer 23 på verdensranglisten, mens Rune er nummer 27.

Rune fik måske en smule bange anelser om et nyt nederlag tidligt i kampen mod Norrie, da det lykkedes briten at bryde danskeren til 3-2 i første sæt. Men der gik ikke længe, før Rune svarede tilbage.

På sin første breakmulighed i kampen slog han til og fik udlignet til 4-4. Rune holdt derefter sin serv, men det gjorde Norrie også, og så skulle der tiebreak til for at finde en vinder af sættet.

Her kom danskeren hurtigt under pres, og det endte altså også med, at han måtte se Norrie tage sættet med et servees.