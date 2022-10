Veloplagt Holger Rune bankede brasilianer i Stockholm

Det var også første gang, at den danske tennisprofil havde sin nye træner, Patrick Mouratoglou, med i boksen.

Sammen med Lars Christensen skal franskmanden hjælpe Holger Rune i resten af 2022. Normalt er Mouratoglou træner for tyske Simona Halep, der i øjeblikket er skadet. Han var tidligere træner for Serena Williams i ti år.

Den nye træner kunne fra sidelinjen se, at hverken Holger Rune eller Thiago Monteiro formåede at skille sig ud i kampens indledning. De pressede begge på for servegennembrud et par gange, men de fulgtes ad til 5-5.

Men så fik Rune has på Monteiro. Efter nogle solide returneringer på brasilianerens serv fik Rune tre breakbolde. Han udnyttede den tredje og kom på 6-5, inden han selv servede sættet i hus.