I jagten på de små marginaler får Holger Rune nu mesterhjælp i sit ringhjørne

»Det er en fantastisk mulighed for at arbejde tæt sammen med en af verdens bedste tennistrænere. Selv om det kun er for et par få måneder, tøvede vi ikke med at udnytte denne mulighed for at samarbejde med Patrick for at nå det næste skridt.«

Håb om et hop

Den kommende tid skal Holger Rune spille i Stockholm, Basel, Paris og Milano i forsøget på at avancere yderligere fra sin nuværende placering som nummer 27 i verden, og Michael Mortensen glæder sig til at opleve konkurrenternes reaktion, når de opdager et kendt ansigt på tilskuerpladserne.

»Fire turneringer er ikke meget, så man skal ikke have for store forventninger om at se revolutioner, men Mouratoglou er en stor gevinst rent strategisk for Holger Rune, for han kender simpelthen alle herrespillerne. Han er en stor begavelse inden for forståelsen af spillet, så han kan hjælpe Holger Rune meget omkring de andres taktik og teknik,« vurderer Michael Mortensen.

»Hans blotte tilstedeværelse vil have en skræmmeeffekt over for konkurrenterne.«