Rune har trukket sig og misser teenagebrag mod verdensetter

Der var lagt op til et teenagebrag i første runde af Astana Open, men Holger Rune kommer ikke til at møde verdensetteren Carlos Alcaraz alligevel.

Den danske tennisspiller stiller således ikke op til turneringen alligevel. Det fremgår af programmet for ATP 500-turneringen.

I stedet for Holger Rune er belgiske David Goffin trådt ind i turneringen, og han får altså fornøjelsen af at møde det 19-årige fænomen Carlos Alcaraz. De to skal møde hinanden tirsdag.